ua en ru
Пн, 13 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

ЄС відновить місію з контролю на КПП "Рафах" між Газою та Єгиптом, - Каллас

Понеділок 13 жовтня 2025 16:30
UA EN RU
ЄС відновить місію з контролю на КПП "Рафах" між Газою та Єгиптом, - Каллас Фото: високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейський Союз відновить місію з моніторингу КПП "Рафах" на кордоні між Сектором Газа та Єгиптом.

Про це заявила високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Каллас привітала звільнення ХАМАСом семи ізраїльських заручників, підкресливши роль президента США Дональда Трампа в цьому "важливому кроці на шляху до миру".

"Сьогоднішній день є рідкісним моментом надії на Близькому Сході. Звільнення заручників є великим успіхом дипломатії та важливою віхою на шляху до миру. Президент Трамп зробив цей прорив можливим. Забезпечення миру в Газі буде надзвичайно складним завданням", - зазначила вона.

За словами Каллас, для успіху мирного плану необхідна потужна міжнародна підтримка.

"ЄС готовий зробити свій внесок. У середу він відновить цивільну місію з моніторингу прикордонного переходу між Газою та Єгиптом. Ця місія може відіграти важливу роль у підтримці перемир'я", - наголосила високий представник ЄС.

Трамп оголосив про закінчення війни в Газі

Нагадаємо, у понеділок, 13 жовтня, президент США Дональд Трамп прибув до Ізраїлю. Дорогою до Близького Сходу він оголосив про "закінчення війни" в Газі.

Також сьогодні ХАМАС звільнив 13 ізраїльських заручників в обмін на палестинських ув’язнених. Заручників, які понад два роки залишалися в Секторі Газа, вже передали представникам Червоного хреста.

Перед обміном ХАМАС оприлюднив список із 20 імен заручників, який збігається з ізраїльськими даними.

Крім того, сьогодні у Єгипті пройде міжнародний саміт, на якому світові лідери обговорять шляхи досягнення миру на Близькому Сході та припинення конфлікту в Секторі Газа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Єгипет Ізраїль Сектор Газа
Новини
У Зеленського озвучили головну мету візиту української делегації до США
У Зеленського озвучили головну мету візиту української делегації до США
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить