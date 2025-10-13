ЄС відновить місію з контролю на КПП "Рафах" між Газою та Єгиптом, - Каллас
Європейський Союз відновить місію з моніторингу КПП "Рафах" на кордоні між Сектором Газа та Єгиптом.
Про це заявила високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Каллас привітала звільнення ХАМАСом семи ізраїльських заручників, підкресливши роль президента США Дональда Трампа в цьому "важливому кроці на шляху до миру".
"Сьогоднішній день є рідкісним моментом надії на Близькому Сході. Звільнення заручників є великим успіхом дипломатії та важливою віхою на шляху до миру. Президент Трамп зробив цей прорив можливим. Забезпечення миру в Газі буде надзвичайно складним завданням", - зазначила вона.
За словами Каллас, для успіху мирного плану необхідна потужна міжнародна підтримка.
"ЄС готовий зробити свій внесок. У середу він відновить цивільну місію з моніторингу прикордонного переходу між Газою та Єгиптом. Ця місія може відіграти важливу роль у підтримці перемир'я", - наголосила високий представник ЄС.
Трамп оголосив про закінчення війни в Газі
Нагадаємо, у понеділок, 13 жовтня, президент США Дональд Трамп прибув до Ізраїлю. Дорогою до Близького Сходу він оголосив про "закінчення війни" в Газі.
Також сьогодні ХАМАС звільнив 13 ізраїльських заручників в обмін на палестинських ув’язнених. Заручників, які понад два роки залишалися в Секторі Газа, вже передали представникам Червоного хреста.
Перед обміном ХАМАС оприлюднив список із 20 імен заручників, який збігається з ізраїльськими даними.
Крім того, сьогодні у Єгипті пройде міжнародний саміт, на якому світові лідери обговорять шляхи досягнення миру на Близькому Сході та припинення конфлікту в Секторі Газа.