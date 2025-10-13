ЄС відновить місію з контролю на КПП "Рафах" між Газою та Єгиптом, - Каллас

Фото: високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас (Getty Images)

Європейський Союз відновить місію з моніторингу КПП "Рафах" на кордоні між Сектором Газа та Єгиптом.

Про це заявила високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Каллас привітала звільнення ХАМАСом семи ізраїльських заручників, підкресливши роль президента США Дональда Трампа в цьому "важливому кроці на шляху до миру". "Сьогоднішній день є рідкісним моментом надії на Близькому Сході. Звільнення заручників є великим успіхом дипломатії та важливою віхою на шляху до миру. Президент Трамп зробив цей прорив можливим. Забезпечення миру в Газі буде надзвичайно складним завданням", - зазначила вона. За словами Каллас, для успіху мирного плану необхідна потужна міжнародна підтримка. "ЄС готовий зробити свій внесок. У середу він відновить цивільну місію з моніторингу прикордонного переходу між Газою та Єгиптом. Ця місія може відіграти важливу роль у підтримці перемир'я", - наголосила високий представник ЄС.