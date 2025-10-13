ua en ru
ЕС возобновит миссию по контролю на КПП "Рафах" между Газой и Египтом, - Каллас

Понедельник 13 октября 2025 16:30
UA EN RU
ЕС возобновит миссию по контролю на КПП "Рафах" между Газой и Египтом, - Каллас Фото: высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский Союз возобновит миссию по мониторингу КПП "Рафах" на границе между Сектором Газа и Египтом.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Каллас приветствовала освобождение ХАМАСом семи израильских заложников, подчеркнув роль президента США Дональда Трампа в этом "важном шаге на пути к миру".

"Сегодняшний день является редким моментом надежды на Ближнем Востоке. Освобождение заложников является большим успехом дипломатии и важной вехой на пути к миру. Президент Трамп сделал этот прорыв возможным. Обеспечение мира в Газе будет чрезвычайно сложной задачей", - отметила она.

По словам Каллас, для успеха мирного плана необходима мощная международная поддержка.

"ЕС готов сделать свой вклад. В среду он возобновит гражданскую миссию по мониторингу пограничного перехода между Газой и Египтом. Эта миссия может сыграть важную роль в поддержке перемирия", - подчеркнула высокий представитель ЕС.

Трамп объявил об окончании войны в Газе

Напомним, в понедельник, 13 октября, президент США Дональд Трамп прибыл в Израиль. По дороге на Ближний Восток он объявил об "окончании войны" в Газе.

Также сегодня ХАМАС освободил 13 израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Заложников, которые более двух лет оставались в Секторе Газа, уже передали представителям Красного креста.

Перед обменом ХАМАС обнародовал список из 20 имен заложников, который совпадает с израильскими данными.

Кроме того, сегодня в Египте пройдет международный саммит, на котором мировые лидеры обсудят пути достижения мира на Ближнем Востоке и прекращения конфликта в Секторе Газа.

