ЕС возобновит миссию по контролю на КПП "Рафах" между Газой и Египтом, - Каллас

Фото: высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас (Getty Images)

Европейский Союз возобновит миссию по мониторингу КПП "Рафах" на границе между Сектором Газа и Египтом.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Каллас приветствовала освобождение ХАМАСом семи израильских заложников, подчеркнув роль президента США Дональда Трампа в этом "важном шаге на пути к миру". "Сегодняшний день является редким моментом надежды на Ближнем Востоке. Освобождение заложников является большим успехом дипломатии и важной вехой на пути к миру. Президент Трамп сделал этот прорыв возможным. Обеспечение мира в Газе будет чрезвычайно сложной задачей", - отметила она. По словам Каллас, для успеха мирного плана необходима мощная международная поддержка. "ЕС готов сделать свой вклад. В среду он возобновит гражданскую миссию по мониторингу пограничного перехода между Газой и Египтом. Эта миссия может сыграть важную роль в поддержке перемирия", - подчеркнула высокий представитель ЕС.