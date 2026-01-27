Енергетична ізоляція та санкційний тиск

Європейський Союз офіційно встановив дедлайни для припинення постачання російських енергоресурсів. Згідно з рішенням, імпорт зрідженого природного газу (ЗПГ) припиниться до кінця 2026 року, а трубопровідного палива - до 30 вересня 2027 року.

Паралельно США та ЄС домовилися про захист ресурсів Гренландії. Нова угода передбачає створення наглядового органу, який не дозволить Росії та Китаю отримати права на розвідку корисних копалин на острові.

Суди з Росією

Німецьке МЗС при цьому критикує РФ за безкомпромісну позицію в територіальних питаннях.

Німецька компанія Uniper подала позов проти російського "Газпрому" до міжнародного арбітражу в Женеві. Вимога - 45 млн євро за порушення контрактів на транспортування газу.

Масові банкрутства

2025 рік став найгіршим для російської торгівлі за останні 10 років.

Як пише розвідка, в Росії за рік з’явилося лише 173 тисяч нових компаній - це найнижчий результат за 14 років. Кількість ліквідованих фірм підскочила до 233 тисяч. Закриттів було на 26% більше, ніж відкриттів.

За даними служби, бізнес-активність обвалилася у 60 регіонах, включно з Москвою та Санкт-Петербургом. Кількість договорів на спецтехніку та транспорт впала на 30-46%, що фактично зупиняє оновлення виробничих потужностей.

Дитяче харчування як "розкіш"

Фінансовий тиск на пересічних росіян сягнув критичної межі. Понад півмільйона громадян офіційно визнали себе банкрутами.

Продажі товарів для дітей впали на 8%, а попит на дитяче харчування обвалився на 12%. Причина - стрімке зростання цін на 44%.

66% покупок дитячих речей тепер здійснюються через сервіси вживаних товарів.

Психологічний злам

На тлі економічного безсилля в Росії зафіксовано історичний рекорд споживання заспокійливих.

Громадяни придбали 22,3 млн упаковок антидепресантів на суму 20,5 млрд рублів. Порівняно з 2022 роком попит підскочив у 2,4 раза.

Освітній примус

У російських коледжах вводять жорсткі обмеження на платне навчання за спеціальностями "юриспруденція" та "економіка".

Влада офіційно заявляє, що це робиться для подолання кадрового голоду в промисловості.

Мета Кремля - штучно перенаправити молодь на робітничі спеціальності, фактично позбавляючи абітурієнтів вибору професії. Через брак робочих рук на оборонних заводах та будівництві держава свідомо скорочує престижні напрямки, намагаючись заповнити вакансії біля верстатів.

Геополітична ізоляція та тиск на Білорусь

Москва намагається компенсувати внутрішні втрати повним контролем над Білоруссю, жорстко придушуючи будь-які спроби Мінська вести самостійну гру.

При цьому сама Білорусь демонструє критичні ознаки деградації: дефіцит торгівлі у 1,3 млрд доларів та стрімке вимирання великих міст.

У відповідь на ці загрози НАТО вже готує створення "роботизованої безлюдної зони" на кордонах з агресорами, щоб мінімізувати ризики прямого зіткнення.