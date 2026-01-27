Страны ЕС окончательно утвердили план полного отказа от российского газа до конца 2027 года. В то же время в России 2025 год стал худшим для торговли за последнее десятилетие на фоне массовых банкротств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки.
Европейский Союз официально установил дедлайны для прекращения поставок российских энергоресурсов. Согласно решению, импорт сжиженного природного газа (СПГ) прекратится до конца 2026 года, а трубопроводного топлива - до 30 сентября 2027 года.
Параллельно США и ЕС договорились о защите ресурсов Гренландии. Новое соглашение предусматривает создание надзорного органа, который не позволит России и Китаю получить права на разведку полезных ископаемых на острове.
Немецкий МИД при этом критикует РФ за бескомпромиссную позицию в территориальных вопросах.
Немецкая компания Uniper подала иск против российского "Газпрома" в международный арбитраж в Женеве. Требование - 45 млн евро за нарушение контрактов на транспортировку газа.
2025 год стал худшим для российской торговли за последние 10 лет.
Как пишет разведка, в России за год появилось лишь 173 тысяч новых компаний - это самый низкий результат за 14 лет. Количество ликвидированных фирм подскочило до 233 тысяч. Закрытий было на 26% больше, чем открытий.
По данным службы, бизнес-активность обвалилась в 60 регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Количество договоров на спецтехнику и транспорт упало на 30-46%, что фактически останавливает обновление производственных мощностей.
Финансовое давление на рядовых россиян достигло критической черты. Более полумиллиона граждан официально признали себя банкротами.
Продажи товаров для детей упали на 8%, а спрос на детское питание обвалился на 12%. Причина - стремительный рост цен на 44%.
66% покупок детских вещей теперь совершаются через сервисы подержанных товаров.
На фоне экономического бессилия в России зафиксирован исторический рекорд потребления успокоительных.
Граждане приобрели 22,3 млн упаковок антидепрессантов на сумму 20,5 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом спрос подскочил в 2,4 раза.
В российских колледжах вводят жесткие ограничения на платное обучение по специальностям "юриспруденция" и "экономика".
Власти официально заявляют, что это делается для преодоления кадрового голода в промышленности.
Цель Кремля - искусственно перенаправить молодежь на рабочие специальности, фактически лишая абитуриентов выбора профессии. Из-за нехватки рабочих рук на оборонных заводах и строительстве государство сознательно сокращает престижные направления, пытаясь заполнить вакансии у станков.
Москва пытается компенсировать внутренние потери полным контролем над Беларусью, жестко подавляя любые попытки Минска вести самостоятельную игру.
При этом сама Беларусь демонстрирует критические признаки деградации: дефицит торговли в 1,3 млрд долларов и стремительное вымирание крупных городов.
В ответ на эти угрозы НАТО уже готовит создание "роботизированной безлюдной зоны" на границах с агрессорами, чтобы минимизировать риски прямого столкновения.
Напомним, украинская разведка обнародовала очередной перехват, который подтверждает критическое состояние региональных бюджетов в России. Из-за острого дефицита финансов местные власти начали радикальную оптимизацию расходов, которая прежде всего коснулась государственного аппарата.
В регионах планируют сократить до 20% работников административных структур. Такая экономия является следствием исчерпания резервов, поскольку основные средства территориальных бюджетов перенаправляются на нужды армии.
Кроме того, российская экономика завершила 2025 год с катастрофическими показателями, свидетельствующими о глубоком системном кризисе.
Основным ударом по бюджету агрессора стало падение цен на нефть, которые опустились до пятилетнего минимума, радикально сократив валютные поступления страны.