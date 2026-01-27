Энергетическая изоляция и санкционное давление

Европейский Союз официально установил дедлайны для прекращения поставок российских энергоресурсов. Согласно решению, импорт сжиженного природного газа (СПГ) прекратится до конца 2026 года, а трубопроводного топлива - до 30 сентября 2027 года.

Параллельно США и ЕС договорились о защите ресурсов Гренландии. Новое соглашение предусматривает создание надзорного органа, который не позволит России и Китаю получить права на разведку полезных ископаемых на острове.

Суды с Россией

Немецкий МИД при этом критикует РФ за бескомпромиссную позицию в территориальных вопросах.

Немецкая компания Uniper подала иск против российского "Газпрома" в международный арбитраж в Женеве. Требование - 45 млн евро за нарушение контрактов на транспортировку газа.

Массовые банкротства

2025 год стал худшим для российской торговли за последние 10 лет.

Как пишет разведка, в России за год появилось лишь 173 тысяч новых компаний - это самый низкий результат за 14 лет. Количество ликвидированных фирм подскочило до 233 тысяч. Закрытий было на 26% больше, чем открытий.

По данным службы, бизнес-активность обвалилась в 60 регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Количество договоров на спецтехнику и транспорт упало на 30-46%, что фактически останавливает обновление производственных мощностей.

Детское питание как "роскошь"

Финансовое давление на рядовых россиян достигло критической черты. Более полумиллиона граждан официально признали себя банкротами.

Продажи товаров для детей упали на 8%, а спрос на детское питание обвалился на 12%. Причина - стремительный рост цен на 44%.

66% покупок детских вещей теперь совершаются через сервисы подержанных товаров.

Психологический слом

На фоне экономического бессилия в России зафиксирован исторический рекорд потребления успокоительных.

Граждане приобрели 22,3 млн упаковок антидепрессантов на сумму 20,5 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом спрос подскочил в 2,4 раза.

Образовательное принуждение

В российских колледжах вводят жесткие ограничения на платное обучение по специальностям "юриспруденция" и "экономика".

Власти официально заявляют, что это делается для преодоления кадрового голода в промышленности.

Цель Кремля - искусственно перенаправить молодежь на рабочие специальности, фактически лишая абитуриентов выбора профессии. Из-за нехватки рабочих рук на оборонных заводах и строительстве государство сознательно сокращает престижные направления, пытаясь заполнить вакансии у станков.

Геополитическая изоляция и давление на Беларусь

Москва пытается компенсировать внутренние потери полным контролем над Беларусью, жестко подавляя любые попытки Минска вести самостоятельную игру.

При этом сама Беларусь демонстрирует критические признаки деградации: дефицит торговли в 1,3 млрд долларов и стремительное вымирание крупных городов.

В ответ на эти угрозы НАТО уже готовит создание "роботизированной безлюдной зоны" на границах с агрессорами, чтобы минимизировать риски прямого столкновения.