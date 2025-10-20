UA

ЄС відкинув пропозицію Трампа про відмову України від Донбасу

Фото: Кая Каллас, верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що Україна не повинна віддавати свої території в рамках мирної угоди з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Якщо ми просто віддамо території, це дасть всім зрозуміти, що можна просто застосувати силу проти своїх сусідів і отримати те, що хочеш. Я вважаю, що це дуже небезпечно", - наголосила вона.

Заява Каллас пролунала після того, як спецпосланець Трампа Стів Віткофф закликав президента України Володимира Зеленського віддати Донбас в рамках угоди про припинення вогню.

При цьому президент США заявив в неділю, 19 жовтня, що Росія збереже частину території, яку вона захопила під час війни.

Лідери ЄС підтримали Зеленського після зустрічі в Білому домі, яка, за словами однієї з осіб, обізнаних про перебіг зустрічі, залишила українську сторону "незадоволеною". Європейські лідери були обережними у своїх заявах про те, що Україна повинна зберегти всю свою територію в рамках угоди.

"Одне питання - що можна відвоювати, але інше питання - що ви визнаєте територією іншої країни? Я походжу з країни, яка була окупована протягом 50 років, але більшість країн світу не визнавали її російською територією. І це також мало велике значення", - наголосила Каллас.

Пропозиція здати території

Нагадаємо, видання Financial Times із посиланням на джерела повідомило, що 17 жовтня Трамп нібито закликав Зеленського погодитися на умови Москви, посилаючись на загрози подальших руйнувань.

Видання стверджувало, що президент США нібито наполягав на передачі контролю над Донбасом, повторюючи аргументи Росії.

Згодом Дональд Трамп спростував повідомлення ЗМІ про нібито запропоновану ним передачу Донбасу країні-агресорці під час майбутніх мирних переговорів із РФ. За його словами, ця тема ніколи не порушувалася в переговорах з Україною.

Зазначимо, після зустрічі із президентом України Трамп опублікував пост, в якому закликав Україну і РФ зупинитися там, де кожна зі сторін перебуває зараз.

