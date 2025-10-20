ЕС отверг предложение Трампа об отказе Украины от Донбасса

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Украина не должна отдавать свои территории в рамках мирного соглашения с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Если мы просто отдадим территории, это даст всем понять, что можно просто применить силу против своих соседей и получить то, что хочешь. Я считаю, что это очень опасно", - подчеркнула она.
Заявление Каллас прозвучало после того, как спецпосланник Трампа Стив Уиткофф призвал президента Украины Владимира Зеленского отдать Донбасс в рамках соглашения о прекращении огня.
При этом президент США заявил в воскресенье, 19 октября, что Россия сохранит часть территории, которую она захватила во время войны.
Лидеры ЕС поддержали Зеленского после встречи в Белом доме, которая, по словам одного из лиц, осведомленных о ходе встречи, оставила украинскую сторону "недовольной". Европейские лидеры были осторожными в своих заявлениях о том, что Украина должна сохранить всю свою территорию в рамках соглашения.
"Один вопрос - что можно отвоевать, но другой вопрос - что вы признаете территорией другой страны? Я происхожу из страны, которая была оккупирована в течение 50 лет, но большинство стран мира не признавали ее российской территорией. И это также имело большое значение", - подчеркнула Каллас.
Напомним, издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что 17 октября Трамп якобы призвал Зеленского согласиться на условия Москвы, ссылаясь на угрозы дальнейших разрушений.
Издание утверждало, что президент США якобы настаивал на передаче контроля над Донбассом, повторяя аргументы России.
Впоследствии Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о якобы предложенной им передаче Донбасса стране-агрессору во время будущих мирных переговоров с РФ. По его словам, эта тема никогда не поднималась в переговорах с Украиной.
Отметим, после встречи с президентом Украины Трамп опубликовал пост, в котором призвал Украину и РФ остановиться там, где каждая из сторон находится сейчас.