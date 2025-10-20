ЕС отверг предложение Трампа об отказе Украины от Донбасса

"Если мы просто отдадим территории, это даст всем понять, что можно просто применить силу против своих соседей и получить то, что хочешь. Я считаю, что это очень опасно", - подчеркнула она.

Заявление Каллас прозвучало после того, как спецпосланник Трампа Стив Уиткофф призвал президента Украины Владимира Зеленского отдать Донбасс в рамках соглашения о прекращении огня.

При этом президент США заявил в воскресенье, 19 октября, что Россия сохранит часть территории, которую она захватила во время войны.

Лидеры ЕС поддержали Зеленского после встречи в Белом доме, которая, по словам одного из лиц, осведомленных о ходе встречи, оставила украинскую сторону "недовольной". Европейские лидеры были осторожными в своих заявлениях о том, что Украина должна сохранить всю свою территорию в рамках соглашения.

"Один вопрос - что можно отвоевать, но другой вопрос - что вы признаете территорией другой страны? Я происхожу из страны, которая была оккупирована в течение 50 лет, но большинство стран мира не признавали ее российской территорией. И это также имело большое значение", - подчеркнула Каллас.