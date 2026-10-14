ЄС виділив Україні ще 2,86 млрд євро на оборону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Свропейської комісії та Telegram прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Зазначається, що ці кошти будуть спрямовані на придбання безпілотників, засобів протиповітряної оборони, ракет, радіолокаційних станцій, систем радіоелектронної боротьби та боєприпасів.

Як зазначили у Єврокомомісії, у той час як Україна готується до четвертої зими з моменту повномасштабного вторгнення Росії, термінова поставка оборонного обладнання гарантує, що її Збройні сили зможуть захистити цивільних громадян та міста від російських атак.

"Непохитна підтримка Європи як ніколи важлива для того, щоб допомогти Україні захистити свій повітряний простір і врятувати життя людей", наголосила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

З 2022 року ЄС та його держави-члени надали Україні загальну підтримку в розмірі 231,5 млрд євро, у тому числі 3,8 млрд євро за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів.

Корецький зазначив, що на тлі посилення російських атак на українські міста та критичну інфраструктуру ця підтримка є життєво необхідною.

"Більше дронів, систем протиповітряної оборони, ракет і боєприпасів означає надійніший захист наших людей і посилення спроможностей наших захисників на передовій", - підкреслив прем'єр.

За його словами, український уряд продовжує працювати з європейськими партнерами, щоб решту оборонного фінансування було надано без затримок.