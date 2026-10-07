Україна отримала від ЄС 1,2 млрд євро на оборону

Україна отримала ще 1,2 млрд євро від Європейського Союзу в межах прогроми Ukraine Support Loan.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

"Продовжуємо працювати з європейськими партнерами, щоб решта передбаченого фінансування надійшла вчасно і в повному обсязі", - зазначив Корецький.

З урахуванням цього траншу Україна отримала вже майже 13 млрд євро оборонного фінансування за програмою.

Діра в бюджеті Міноборони

Нагадаємо, наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський заявив про критичну потребу в додатковому фінансуванні Сил оборони. За його словами, йдеться про 27 млрд доларів, близько 10 млрд з яких потрібні вже до кінця цього року.

Дефіцит бюджету Міноборони частково стосується грошового забезпечення військових, але в основному - коштів на ракети і безпілотники.

У Міноборони заявляли, що вже розробили план, як покрити потребу у фінансуванні. Але, як зазначали джерела РБК-Україна, вирішити цю проблему потрібно протягом вересня, щоб у жовтні Сили оборони не зіткнулися з серйозною нестачею коштів.

Нещодавно прем'єр-міністр Сергій Корецькой повідомив про отримання Україною траншу у розмірі 3,3 млрд євро від ЄС у межах програми Ukraine Support Loan. Гроші підуть на першочергові оборонні потреби.