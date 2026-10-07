ua en ru
Ср, 07 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Україна отримала від ЄС 1,2 млрд євро на оборону

12:44 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Україна отримала від ЄС 1,2 млрд євро на оборону Фото: прем'єр-міністр України Сергій Корецький (facebook.com/zelenskyy.official)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Україна отримала ще 1,2 млрд євро від Європейського Союзу в межах прогроми Ukraine Support Loan.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

За словами прем'єра, кошти спрямують на першочергові оборонні потреби.

З урахуванням цього траншу Україна отримала вже майже 13 млрд євро оборонного фінансування за програмою.

"Продовжуємо працювати з європейськими партнерами, щоб решта передбаченого фінансування надійшла вчасно і в повному обсязі", - зазначив Корецький.

Діра в бюджеті Міноборони

Нагадаємо, наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський заявив про критичну потребу в додатковому фінансуванні Сил оборони. За його словами, йдеться про 27 млрд доларів, близько 10 млрд з яких потрібні вже до кінця цього року.

Дефіцит бюджету Міноборони частково стосується грошового забезпечення військових, але в основному - коштів на ракети і безпілотники.

У Міноборони заявляли, що вже розробили план, як покрити потребу у фінансуванні. Але, як зазначали джерела РБК-Україна, вирішити цю проблему потрібно протягом вересня, щоб у жовтні Сили оборони не зіткнулися з серйозною нестачею коштів.

Нещодавно прем'єр-міністр Сергій Корецькой повідомив про отримання Україною траншу у розмірі 3,3 млрд євро від ЄС у межах програми Ukraine Support Loan. Гроші підуть на першочергові оборонні потреби.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Допомога Україні Сергій Корецький
Новини
Масований обстріл Кременчука та хвилі балістики на Київ: все про нічну атаку на Україну
Масований обстріл Кременчука та хвилі балістики на Київ: все про нічну атаку на Україну
Аналітика
Рік до війни без людей? Що кажуть експерти про попередження Зеленського щодо ШІ
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Рік до війни без людей? Що кажуть експерти про попередження Зеленського щодо ШІ