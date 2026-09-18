Україна отримала від ЄС транш 3,3 млрд євро на ракети й дрони

Україна отримала черговий транш у 3,3 млрд євро від ЄС у межах програми Ukraine Support Loan. Кошти спрямують на першочергові оборонні потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

В уряді подякували президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, Європейській комісії та всім державам-членам ЄС за послідовну підтримку України та посилення Сил оборони.

Україна отримала черговий транш у розмірі 3,3 млрд євро від Євросоюзу в межах програми Ukraine Support Loan. Кошти планують спрямувати на першочергові оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і дронів.

Нагадаємо, ця виплата стала вже четвертим платежем за оборонною складовою програми Ukraine Support Loan, розрахованої на 2026-2027 роки.

Вона передбачає до 90 млрд євро: 30 млрд - на бюджетну допомогу та 60 млрд - на оборону. Раніше, 11 вересня, Єврокомісія схвалила 6,1 млрд євро на протиповітряну оборону України, зокрема ракети PAC-3 для систем Patriot.

Раніше повідомлялося, що напередодні Єврокомісія анонсувала виділення 3,3 млрд євро Україні на закупівлю ракет, боєприпасів і безпілотників, а також запуск нової програми спільних оборонних проєктів для розбудови ППО на основі системи Freya.