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ЕС выделил Украине еще 2,86 млрд евро на оборону

13:10 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Степанова
ЕС выделил Украине еще 2,86 млрд евро на оборону Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен (Getty Images)
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Европейский Союз выделил Украине еще 2,86 млрд евро в рамках оборонного компонента Ukraine Support Loan.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии и Telegram премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

Эти средства будут направлены на приобретение беспилотников, средств противовоздушной обороны, ракет, радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы и боеприпасов.

Как отметили в Еврокомиссии, в то время как Украина готовится к четвертой зиме с момента полномасштабного вторжения России, срочная поставка оборонного оборудования гарантирует, что ее вооруженные силы смогут оградить гражданских граждан и города от российских атак.

"Непреклонная поддержка Европы как никогда важна для того, чтобы помочь Украине защитить свое воздушное пространство и спасти жизнь людей", - подчеркнула президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

С 2022 года ЕС и его государства-члены оказали Украине общую поддержку в размере 231,5 млрд. евро, в том числе 3,8 млрд. евро за счет средств, полученных от замороженных российских активов.

Корецкий отметил, что на фоне усиления российских атак на украинские города и критическую инфраструктуру эта поддержка жизненно необходима.

"Больше дронов, систем противовоздушной обороны, ракет и боеприпасов означает более надежную защиту наших людей и усиление возможностей наших защитников на передовой", - подчеркнул премьер.

По его словам, украинское правительство продолжает работать с европейскими партнерами, чтобы остальное оборонное финансирование было предоставлено без задержек.

Дыра в бюджете Минобороны и помощь ЕС

Напомним, в конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о критической необходимости дополнительного финансирования Сил обороны.

По его словам, речь идет о 27 млрд долларов, около 10 млрд из которых нужны уже к концу этого года.

Дефицит бюджета Минобороны частично касается денежного довольствия военных, но в основном - средств на ракеты и беспилотники.

В Минобороны заявляли, что уже разработали план, как покрыть потребность в финансировании. Но, как отмечали источники РБК-Украина, решить эту проблему нужно в течение сентября, чтобы в октябре Силы обороны не столкнулись с серьезной нехваткой средств.

Недавно премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о получении Украиной транша в размере 3,3 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Support Loan. Деньги пойдут на первоочередные оборонные нужды.

7 октября Украина получила еще 1,2 млрд евро от Евросоюза в рамках прогрома Ukraine Support Loan.

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