ЄС виділив перші 10 млн євро на спецтрибунал для російських лідерів

Створення спецтрибуналу для РФ

Нагадаємо, у жовтні 2025 року глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила про те, що щонайменше 25 держав висловили готовність стати учасниками спецтрибуналу для Росії.

Водночас у листопаді минулого року Euronews писало про те, що ініціатива Ради Європи зі створення міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України опинилася під загрозою через дефіцит фінансування.

За даними видання, європейським країнам стає складніше виконувати фінансові зобов'язання без підтримки США, а донори побоюються подальшої відмови Вашингтона від участі в багатосторонніх проєктах.

Як зазначають джерела Euronews, спеціальний трибунал було погоджено в червні між Радою Європи та президентом Володимиром Зеленським, однак зниження підтримки України з боку США поставило реалізацію проєкту під реальну загрозу.