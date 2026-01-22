RU

ЕС выделил первые 10 млн евро на спецтрибунал для российских лидеров

Фото: Кая Каллас, глава дипломатии ЕС (flickr by finnishgovernment)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз выделил 10 млн евро на специальный трибунал за преступление агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас в соцсети X.

"Сегодня ЕС выделил первые 10 миллионов евро на создание нового Специального трибунала для преследования российских лидеров за их роль в войне Москвы против Украины", - отметила Каллас. 

Она подчеркнула, что российские лидеры несут ответственность за войну и они должны быть привлечены к ответственности. 

"Безнаказанность недопустима", - сказала Каллас. 

Создание спецтрибунала для РФ

Напомним, в октябре 2025 года глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о том, что по меньшей мере 25 государств выразили готовность стать участниками спецтрибунала для России.

При этом в ноябре прошлого года Euronews писало о том, что инициатива Совета Европы по созданию международного трибунала для привлечения к ответственности за преступление агрессии против Украины оказалась под угрозой из-за дефицита финансирования.

По данным издания, европейским странам становится сложнее выполнять финансовые обязательства без поддержки США, а доноры опасаются дальнейшего отказа Вашингтона от участия в многосторонних проектах.

Как отмечают источники Euronews, специальный трибунал был согласован в июне между Советом Европы и президентом Владимиром Зеленским, однако снижение поддержки Украины со стороны США поставило реализацию проекта под реальную угрозу.

