ua ru
Пт, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС виділив 2,5 млрд євро на зброю для української армії, - Генштаб

Новость на русском →
П'ятниця 30 вересня 2022 17:24
ЄС виділив 2,5 млрд євро на зброю для української армії, - Генштаб Фото: ЄС виділив 2,5 млрд євро на зброю для української армії (flick com libereurope)
Автор: Дмитро Браславський

ЄС профінансував військову допомогу на суму 2,5 мільярди євро на потреби ЗСУ. Мова йде про зброю та амуніцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Про постачання зброї та амуніції зазвичай не прийнято говорити багато. Але сама лише цифра у 2,5 млрд євро відповідного фінансуванням з боку Євросоюзу промовисто свідчить про вагу цієї допомоги", - заявили у Генштабі.

Представники ЗСУ, МВС, Національної поліції, Офісу генерального прокурора та Міністерства юстиції України отримують бронежилети, аптечки, транспорт, інше обладнання та програмне забезпечення.

"При цьому ЄС вперше в своїй історії фінансує постачання летальної зброї країні, що зазнала нападу", - додали у Генштабі.

Нагадаємо, що місія ЄС з військової допомоги Україні може бути створена у жовтні.

Також, Шольц пропонує розподілити між країнами задачі по допомозі Україні.

Пізніше стало відомо, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 1 млрд доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Допомога Україні Генштаб ВСУ Війна в Україні
NEWS
Зеленський скликає термінове засідання РНБО: що відомо
Зеленський скликає термінове засідання РНБО: що відомо
DAILY
Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України