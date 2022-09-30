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ЕС выделил 2,5 млрд евро на оружие для украинской армии, - Генштаб

Новина українською →
Пятница 30 сентября 2022 17:24
ЕС выделил 2,5 млрд евро на оружие для украинской армии, - Генштаб Фото: ЕС выделил 2,5 млрд евро на оружие для украинской армии (flick com libereurope)
Автор: Дмитрий Браславский

ЕС профинансировал военную помощь на сумму 2,5 миллиарда евро на нужды ВСУ. Речь идет об оружии и амуниции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"О поставках оружия и амуниции обычно не принято говорить много. Но одна лишь цифра в 2,5 млрд евро соответствующего финансированию со стороны Евросоюза красноречиво свидетельствует о весе этой помощи", - заявили в Генштабе.

Представители ВСУ, МВД, Национальной полиции, Офиса генерального прокурора и Министерства юстиции Украины получают бронежилеты, аптечки, транспорт, другое оборудование и программное обеспечение.

"При этом ЕС впервые в своей истории финансирует поставки летального оружия подвергшейся нападению стране", - добавили в Генштабе.

Напомним, что миссия ЕС по военной помощи Украине может быть создана в октябре.

Также Шольц предлагает распределить между странами задачи по помощи Украине.

Позже стало известно, что США предоставит Украине новый пакет военной помощи в 1 млрд долларов.

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