ЄС виділить новий транш Україні за програмою на 50 млрд євро до кінця року

Вона заявила, що ЄС допоможе Україні відновитися після війни та підтримає на шляху до членства.

За словами президентки Єврокомісії, Україна зробила величезний крок уперед, двосторонній процес скринінгу триває, і паралельно є український план, який включає важливі реформи для цього шляху вступу.

"І він (план, - ред.) підтримується 50 млрд євро, які виділяються на підставі досягнень у реформах. Це 50 млрд євро на чотири роки - 2024-2027. Ми бачимо значний прогрес і завдяки цьому прогресу ми вже виділили близько 12 млрд євро і очікуємо, що наступний транш буде виділено до кінця року", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона не вказала суму траншу, який отримає Україна.