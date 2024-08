Україна отримала від ЄС транш на 4,2 млрд євро за програмою Ukraine Facility

За його словами, ці кошти спрямують на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми.

"Військові видатки ми продовжуємо фінансувати виключно за рахунок власних ресурсів", - написав він.

Як уточнили в прес-службі Мінфіну, транш складається з пільгового фінансування - 2,7 млрд євро і гранту - 1,5 млрд євро.

Шмигаль нагадав, що від початку року ЄС надав Україні вже понад 12 млрд євро бюджетної підтримки.

"Ми продовжуємо впроваджувати реформи, які є важливими для нашої стійкості, розвитку та майбутнього. Європейські партнери підтримують ці зусилля. До кінця року ми очікуємо отримати ще один транш допомоги", - додав прем’єр.

Як заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, сьогодні ЄС виділяє Україні майже 4,2 млрд євро за програмою UkraineFacility на 50 млрд євро "щоб підтримувати роботу української держави, поки ви боретеся за своє виживання".

"Разом із нашими державами-членами ми надали Україні підтримку у розмірі майже 114 млрд євро з початку путінської війни. Європа твердо стоїть на боці України", - написала вона у мережі X (Twitter).

Today, we're disbursing nearly €4.2 billion to Ukraine from the €50 billion #UkraineFacility.



To keep the Ukrainian state running as you fight for your survival.



With our Member States, we've provided support of almost €114 billion to Ukraine since the start of Putin’s war.… pic.twitter.com/XNXCDlIWmj