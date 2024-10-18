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ЕС выделит новый транш Украине по программе на 50 млрд евро до конца года

Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский Союз выделит новый транш для Украины в рамках программы Ukraine Facility до конца года. Сумма нового пакета пока неизвестна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен по окончании заседания Европейского совета.

Она заявила, что ЕС поможет Украине восстановиться после войны и поддержит на пути к членству.

По словам президентки Еврокомиссии, Украина сделала огромный шаг вперед, двусторонний процесс скрининга продолжается, и параллельно есть украинский план, который включает важные реформы для этого пути вступления.

"И он (план, - ред.) поддерживается 50 млрд евро, выделяемых на основании достижений в реформах. Это 50 млрд евро на четыре года - 2024-2027. Мы видим значительный прогресс и благодаря этому прогрессу мы уже выделили около 12 млрд евро и ожидаем, что следующий транш будет выделен до конца года", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она не указала сумму транша, которую получит Украина.

 

Программа на 50 млрд евро

Напомним, в феврале 2023 Европарламент одобрил программу поддержки Украины Ukraine Facility. Она предусматривает выделение для Украины 50 млрд. евро в течение четырех лет.

В июне Украина и ЕС заключили соответствующее кредитное соглашение в рамках программы Ukraine Facility.

Украина получила транш в размере 4,2 млрд. евро от Европейского Союза в программы в августе. Деньги были направлены на социальные программы, гуманитарную сферу и другие важные бюджетные программы.

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