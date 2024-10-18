ЕС выделит новый транш Украине по программе на 50 млрд евро до конца года

Она заявила, что ЕС поможет Украине восстановиться после войны и поддержит на пути к членству.

По словам президентки Еврокомиссии, Украина сделала огромный шаг вперед, двусторонний процесс скрининга продолжается, и параллельно есть украинский план, который включает важные реформы для этого пути вступления.

"И он (план, - ред.) поддерживается 50 млрд евро, выделяемых на основании достижений в реформах. Это 50 млрд евро на четыре года - 2024-2027. Мы видим значительный прогресс и благодаря этому прогрессу мы уже выделили около 12 млрд евро и ожидаем, что следующий транш будет выделен до конца года", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она не указала сумму транша, которую получит Украина.