ЄС виділяє 40 млн євро на допомогу українцям пережити зиму

Європейська комісія виділяє 40 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні на підготовку до зими. Особливу увагу приділять вразливим групам населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЄК.
Зазначається, що гуманітарні партнери ЄС нададуть Україні матеріали для житла, відремонтують пошкоджені будинки та центри для переміщених осіб, покращать доступ до води, санітарії та опалення.
Фінансування включатиме грошову допомогу, тверде паливо, опалювальні прилади, а також пункти аварійного обігріву.
Особлива увага буде приділена вразливим групам, таким як люди похилого віку, діти, особи з інвалідністю та переміщені сім'ї, які проживають у місцях спільного проживання.
"Зима приносить нові труднощі мільйонам українців, які вже страждають від наслідків російської війни. Ми повинні бути єдиними в солідарності, посилити нашу колективну гуманітарну допомогу та захистити найуразливіших у наступні холодні місяці", - цитує пресслужба комісара з питань готовності та кризового менеджменту Хаджу Лахбіб.
Нагадаємо, Україна отримає від Євросоюзу ще 9 мільярдів гривень підтримки в умовах війни. Кошти мають надійти до кінця поточного року.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії ЄС надав 144 мільярди євро підтримки Україні.
Нещодавно в уряді повідомляли, що Україна отримала ще 1 млрд євро від Європейського Союзу за рахунок російських активів.
Також ми повідомляли, які тарифи в Україні будуть діяти під час опалювального сезону у 2025 році. Нагадаємо, що під час війни в Україні заборонено підвищувати тарифи на тепло та газ.