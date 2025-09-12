ЄС виділяє 40 млн євро на допомогу українцям пережити зиму

Зазначається, що гуманітарні партнери ЄС нададуть Україні матеріали для житла, відремонтують пошкоджені будинки та центри для переміщених осіб, покращать доступ до води, санітарії та опалення.

Фінансування включатиме грошову допомогу, тверде паливо, опалювальні прилади, а також пункти аварійного обігріву.

Особлива увага буде приділена вразливим групам, таким як люди похилого віку, діти, особи з інвалідністю та переміщені сім'ї, які проживають у місцях спільного проживання.

"Зима приносить нові труднощі мільйонам українців, які вже страждають від наслідків російської війни. Ми повинні бути єдиними в солідарності, посилити нашу колективну гуманітарну допомогу та захистити найуразливіших у наступні холодні місяці", - цитує пресслужба комісара з питань готовності та кризового менеджменту Хаджу Лахбіб.