ЕС выделяет 40 млн евро на помощь украинцам пережить зиму

Отмечается, что гуманитарные партнеры ЕС предоставят Украине материалы для жилья, отремонтируют поврежденные дома и центры для перемещенных лиц, улучшат доступ к воде, санитарии и отопления.

Финансирование будет включать денежную помощь, твердое топливо, отопительные приборы, а также пункты аварийного обогрева.

Особое внимание будет уделено уязвимым группам, таким как пожилые люди, дети, лица с инвалидностью и перемещенные семьи, проживающие в местах совместного проживания.

"Зима приносит новые трудности миллионам украинцев, которые уже страдают от последствий российской войны. Мы должны быть едиными в солидарности, усилить нашу коллективную гуманитарную помощь и защитить уязвимых в следующие холодные месяцы", - цитирует пресс-служба комиссара по вопросам готовности и кризисного менеджмента Хаджу Лахбиб.