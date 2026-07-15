ЄС не узгодив нові санкції проти РФ: що завадило

Під час засідання Комітету постійних представників ЄС 15 липня рішення так і не прийняли. Цього дня також збігає термін дії граничної ціни на російську нафту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву редактора "Радіо Вільна Європа" з питань Європи Рікарда Йозвяка у Х.
Посли країн Європейського Союзу вкотре не змогли досягти згоди.
"Досі немає угоди про санкції проти Росії. Переговори продовжаться наступного тижня. Країни-члени погодилися залишити цінову стелю на російську нафту на рівні 44 доларів США щонайменше до 23 липня", - зазначив Йозвяк
Це має дати додатковий час для роботи щодо економічних і технічних наслідків запропонованих заходів у 21-ому пакеті санкцій.
Також Йозвяк додав, що посли погодилися продовжити тимчасовий статус захисту для громадян України в ЄС до березня 2028 року.
21-й пакет санкцій, запропонований Європейською комісією, передбачає:
Єврокомісія представила 21-й пакет санкцій на обговорення країнам ЄС 9 червня.
Нагадаємо, що патріарх РПЦ Кирило знову не потрапив у санкційні списки ЄС. Наразі зіграла роль позиція Болгарії.
Євросоюз обговорює 21-ий пакет санкцій проти Росії. Проте є країни, які починають висувати свої жорсткі умови.