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ЄС не узгодив нові санкції проти РФ: що завадило

20:35 15.07.2026 Ср
2 хв
21-й пакет антиросійських санкцій Євросоюзу знову "підвис"
aimg Олена Бджола
Фото: прапори Євросоюзу у Брюсселі (Getty Images)

Під час засідання Комітету постійних представників ЄС 15 липня рішення так і не прийняли. Цього дня також збігає термін дії граничної ціни на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву редактора "Радіо Вільна Європа" з питань Європи Рікарда Йозвяка у Х.

ЄС не узгодив нові санкції проти РФ

Посли країн Європейського Союзу вкотре не змогли досягти згоди.

"Досі немає угоди про санкції проти Росії. Переговори продовжаться наступного тижня. Країни-члени погодилися залишити цінову стелю на російську нафту на рівні 44 доларів США щонайменше до 23 липня", - зазначив Йозвяк

Це має дати додатковий час для роботи щодо економічних і технічних наслідків запропонованих заходів у 21-ому пакеті санкцій.

Захист для українських біженців в ЄС

Також Йозвяк додав, що посли погодилися продовжити тимчасовий статус захисту для громадян України в ЄС до березня 2028 року.

Що пропонує ЄС у 21-ому пакеті санкцій

21-й пакет санкцій, запропонований Європейською комісією, передбачає:

  • подальші обмеження проти російського енергетичного та фінансового секторів,
  • заборону на вʼїзд до ЄС для російських військових,
  • замороження граничної ціни на російську нафту.

Єврокомісія представила 21-й пакет санкцій на обговорення країнам ЄС 9 червня.

Нагадаємо, що патріарх РПЦ Кирило знову не потрапив у санкційні списки ЄС. Наразі зіграла роль позиція Болгарії.

Євросоюз обговорює 21-ий пакет санкцій проти Росії. Проте є країни, які починають висувати свої жорсткі умови.

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