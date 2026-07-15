ЄС не узгодив нові санкції проти РФ: що завадило

ЄС не узгодив нові санкції проти РФ

Посли країн Європейського Союзу вкотре не змогли досягти згоди.

"Досі немає угоди про санкції проти Росії. Переговори продовжаться наступного тижня. Країни-члени погодилися залишити цінову стелю на російську нафту на рівні 44 доларів США щонайменше до 23 липня", - зазначив Йозвяк

Це має дати додатковий час для роботи щодо економічних і технічних наслідків запропонованих заходів у 21-ому пакеті санкцій.

Захист для українських біженців в ЄС

Також Йозвяк додав, що посли погодилися продовжити тимчасовий статус захисту для громадян України в ЄС до березня 2028 року.

Що пропонує ЄС у 21-ому пакеті санкцій

21-й пакет санкцій, запропонований Європейською комісією, передбачає:

подальші обмеження проти російського енергетичного та фінансового секторів,

заборону на вʼїзд до ЄС для російських військових,

замороження граничної ціни на російську нафту.

Єврокомісія представила 21-й пакет санкцій на обговорення країнам ЄС 9 червня.