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ЕС не согласовал новые санкции против РФ: что помешало

20:35 15.07.2026 Ср
2 мин
21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза снова "подвис"
aimg Елена Бджола
Фото: флаги Евросоюза в Брюсселе (Getty Images)

Во время заседания Комитета постоянных представителей ЕС 15 июля решение так и не было принято. В этот день также истекает срок действия предельной цены на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление редактора "Радио Свободная Европа" по Европе Рикарда Йозвяка в Х.

ЕС не согласовал новые санкции против РФ

Послы стран Европейского Союза не смогли достичь согласия.

"До сих пор нет соглашения о санкциях против России. Переговоры продлятся на следующей неделе. Страны-члены согласились оставить ценовой потолок на российскую нефть на уровне 44 долларов США по меньшей мере до 23 июля", - отметил Йозвяк

Это должно дать дополнительное время для работы по экономическим и техническим последствиям предложенных мер в 21-м пакете санкций.

Защита для украинских беженцев в ЕС

Также Йозвяк добавил, что послы согласились продлить временный статус защиты для граждан Украины в ЕС до марта 2028 года.

Что предлагает ЕС в 21-м пакете санкций

21-й пакет санкций, предложенный Европейской комиссией, предусматривает:

  • дальнейшие ограничения против российского энергетического и финансового секторов,
  • запрет на въезд в ЕС для российских военных,
  • заморозка граничной цены на российскую нефть.

Еврокомиссия представила 21 пакет санкций на обсуждение странам ЕС 9 июня.

Напомним, что патриарх РПЦ Кирилл снова не попал в санкционные списки ЕС. Теперь сыграла роль позиция Болгарии.

Евросоюз обсуждает 21-й пакет санкций против России. Однако есть страны, начинающие выдвигать свои жесткие условия.

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