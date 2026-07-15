ЕС не согласовал новые санкции против РФ: что помешало

ЕС не согласовал новые санкции против РФ

Послы стран Европейского Союза не смогли достичь согласия.

"До сих пор нет соглашения о санкциях против России. Переговоры продлятся на следующей неделе. Страны-члены согласились оставить ценовой потолок на российскую нефть на уровне 44 долларов США по меньшей мере до 23 июля", - отметил Йозвяк

Это должно дать дополнительное время для работы по экономическим и техническим последствиям предложенных мер в 21-м пакете санкций.

Защита для украинских беженцев в ЕС

Также Йозвяк добавил, что послы согласились продлить временный статус защиты для граждан Украины в ЕС до марта 2028 года.

Что предлагает ЕС в 21-м пакете санкций

21-й пакет санкций, предложенный Европейской комиссией, предусматривает:

дальнейшие ограничения против российского энергетического и финансового секторов,

запрет на въезд в ЕС для российских военных,

заморозка граничной цены на российскую нефть.

Еврокомиссия представила 21 пакет санкций на обсуждение странам ЕС 9 июня.