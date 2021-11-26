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ЕС утвердит пятый пакет санкций против Беларуси 1 декабря,- МИД Литвы

Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что пятый пакет санкций ЕС против Беларуси будет утвержден 1 декабря. Эти санкции будут введены из-за миграционного кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Согласно информации, которой я располагаю, санкции будут утверждены 1 декабря", - заявил министр.

Он также добавил, что все ранее согласованные фигуранты санкционного списка в нем останутся.

"Все, что было согласовано, остается в силе. "Белавиа" тоже осталась среди подвергаемых санкциям субъектов", - сказал министр.

Напомним, 15 ноября министры иностранных дел ЕС официально утвердили новые критерии санкций в отношении Беларуси.

Кроме того, по данным издания Spiegel, в санкционный список включат крупные государственные компании Беларуси, как "Белавиа", "Гродно Азот" и "Белоруснефть".

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