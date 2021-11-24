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ЕС введет санкции против "Гродно Азота" и "Белоруснефти", - Spiegel

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Среда 24 ноября 2021 18:24
ЕС введет санкции против "Гродно Азота" и "Белоруснефти", - Spiegel Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз сейчас утверждает пятый пакет санкций против Беларуси, который могут утвердить уже в конце следующей недели. В него включат крупные государственные компании Беларуси, как "Белавиа", "Гродно Азот" и "Белоруснефть".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Экономически болезненным для Беларуси может оказаться то, что в список включены такие крупные компании, как производитель удобрений "Гродно Азот", который Александр Лукашенко назвал "стратегическим" по мнению ЕС и который обеспечивает "значительные доходы" для режима, а также нефтехимическая компания "Белоруснефть", - говорится в материале.

Среди прочего, ЕС хочет ввести санкции против белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".

При этом под европейские ограничения попадут несколько белорусских чиновников за участие в перевозке мигрантов, но и за нарушение прав человека и поддержку режима Лукашенко.

Кроме того, ЕС введет санкции против сирийской чартерной авиакомпании Cham Airlines и турецкого поставщика паспортно-визовых услуг VIP Grub.

Издание отмечает, что ЕС введет санкции против туристической компании "Оскартур".

"Компания, расположенная в Минске, организовывала визы и перелеты для мигрантов из Ирака и сотрудничала с иракскими авиакомпаниями, белорусскими властями и государственной туристической компанией "Центркурорт", которая также находится в списке. После прибытия мигрантов в Беларусь "Оскартур" организовал их дальнейшую транспортировку до внешней границы ЕС", - говорится в материале.

Напомним, ЕС планирует ввести пятый пакет санкций в отношении Беларуси уже до конца текущего месяца.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко вывел производственное объединение "Белоруснефть" из подчинения концерну "Белнефтехим", который попал в санкционный список США.

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