ЄС затвердить п'ятий пакет санкцій проти Білорусі 1 грудня, - МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що п'ятий пакет санкцій ЄС проти Білорусі буде затверджений 1 грудня. Ці санкції будуть введені через міграційну кризу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
"Згідно з інформацією, якою я володію, санкції будуть затверджені 1 грудня", - заявив міністр.
Він також додав, що всі раніше узгоджені фігуранти санкційного списку в ньому залишаться.
"Все, що було погоджено, залишається в силі. "Белавіа" теж залишилася серед суб'єктів, що піддаються санкціям", - сказав міністр.
Нагадаємо, 15 Листопада міністри закордонних справ ЄС офіційно затвердили нові критерії санкцій щодо Білорусі.
Крім того, за даними видання Spiegel, у санкційний список включать великі державні компанії Білорусі, як "Бєлавіа", "Гродно Азот" і "Белоруснефть".