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ЄС затвердить п'ятий пакет санкцій проти Білорусі 1 грудня, - МЗС Литви

Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що п'ятий пакет санкцій ЄС проти Білорусі буде затверджений 1 грудня. Ці санкції будуть введені через міграційну кризу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Згідно з інформацією, якою я володію, санкції будуть затверджені 1 грудня", - заявив міністр.

Він також додав, що всі раніше узгоджені фігуранти санкційного списку в ньому залишаться.

"Все, що було погоджено, залишається в силі. "Белавіа" теж залишилася серед суб'єктів, що піддаються санкціям", - сказав міністр.

Нагадаємо, 15 Листопада міністри закордонних справ ЄС офіційно затвердили нові критерії санкцій щодо Білорусі.

Крім того, за даними видання Spiegel, у санкційний список включать великі державні компанії Білорусі, як "Бєлавіа", "Гродно Азот" і "Белоруснефть".

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