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В ЕС утвердили санкции против ЧВК "Вагнера"

Автор: Иванна Шовкун

В среду, 8 декабря, послы стран Евросоюза утвердили санкции против членов российской частной военной компании "Вагнера". Также ограничения распространяются и на трех россиян, которые сотрудничали с наемниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка в Twitter.

"Послы ЕС сегодня решили дать зеленый свет санкциям против группы "Вагнера". ЕС также добавит трех лиц, связанных с группой, в свой режим санкций по правам человека, одного человека в список по Ливии, трех в свой список по Украине и двух физических лиц и трех юридических лиц в свой список по Сирии. Все они из России", - написал Джозвяк.

Отметим, что в середине ноября Европейский Союз согласился разработать проект рамочной основы для возможных санкций в отношении ЧВК "Вагнера", которые могут быть направлены в Сахельский регион Западной Африки.

Напомним, следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований проверяют источники утечки документов по делу "вагнеровцев" о деятельности спецслужб. Открыто уголовное производство.

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ЧВК Вагнера