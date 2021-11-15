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ЕС намерен ввести санкции против ЧВК "Вагнера". Создадут новый механизм

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Понедельник 15 ноября 2021 16:49
ЕС намерен ввести санкции против ЧВК "Вагнера". Создадут новый механизм Фото: министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз согласился разработать проект рамочной основы для возможных санкций в отношении ЧВК "Вагнера", которые могут быть направлены в Сахельский регион Западной Африки. При этом санкции также будут наложены на любые компании, работающие с наемниками.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Боевики Мали ведут переговоры о размещении в стране российской группы "Вагнер", что, по мнению Франции, неприемлемо, поскольку у нее есть собственные войска в регионе.

"Есть общая воля принять решение о правовой базе для санкций, которые будут наложены на ЧВК Вагнера", - сказал Жан-Ив Ле Дриан.

Французские чиновники говорят, что боевики Мали обращаются к ЧВК "Вагнера" в рамках усилий по удержанию власти после переходного периода, который должен завершиться после президентских и законодательных выборов 27 февраля 2022 года.

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