У ЄС затвердили санкції проти ПВК "Вагнера"

У середу, 8 грудня, посли країн Євросоюзу затвердили санкції проти членів російської приватної військової компанії "Вагнера" . Також обмеження поширюються і на трьох росіян, які співпрацювали з найманцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка в Twitter.

"Посли ЄС сьогодні вирішили дати зелене світло санкціям проти групи "Вагнера". ЄС також додасть трьох осіб, пов'язаних із групою, у свій режим санкцій з прав людини, одну людину до списку по Лівії, трьох до свого списку по Україні та двох фізичних осіб і трьох юридичних осіб у свій список по Сирії. Усі вони з Росії", - написав Джозвяк.

Зазначимо, що в середині листопада Європейський Союз погодився розробити проект рамкової основи для можливих санкцій щодо ПВК "Вагнера", які можуть бути направлені до Сахельського регіону Західної Африки.