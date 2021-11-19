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Разглашение гостайны. ГБР расследует возможную утечку информации по делу "вагнеровцев"

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Киев, Пятница 19 ноября 2021 11:16
Разглашение гостайны. ГБР расследует возможную утечку информации по делу "вагнеровцев" Фото: ГБР расследует возможную утечку информации по делу "вагнеровцев" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований проверяют источники утечки документов по делу "вагнеровцев" о деятельности спецслужб. Открыто уголовное производство.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в Государственном бюро расследований.

ГБР ищет, кто передал журналистке Янине Соколовой документы спецслужб по делу "вагнеровцев".

"К журналисту претензий нет. Мы ищем, кто ей передал документы", - сообщил собеседник издания.

Отметим, в сети 18 ноября 2021 года опубликовали документы, содержащие сведения о планировании и выполнении Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и Службой безопасности Украины мероприятий, связанных с организацией задержания на территории Украины боевиков ЧВК "Вагнер".

Правоохранители проверили подлинность этих документов, а также установили военнослужащих, которые имели доступ к этим документам и могут быть причастны к их утечке.

"Производство открыто по ч. 1 ст. 328 УК Украины (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с выполнением служебных обязанностей, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа)", - сообщили в ГБР.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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ЧВК Вагнера ГБР
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