ЕС в среду согласует санкции против против ЧВК "Вагнера"

Фото: ЭС в среду согласует санкции против против ЧВК "Вагнера" (sputnik.by)

Уже в эту среду послы Европейского союза могут согласовать санкции против группы Вагнера.Также ограничения будут распространяться и на трех россиян, сотрудничавших с наемниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

В то же время ЕС впервые введет санкции в отношении Сирии, однако они будут касаться 2 граждан и 3 организации Российской Федерации.