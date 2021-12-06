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ЕС в среду согласует санкции против против ЧВК "Вагнера"

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Понедельник 06 декабря 2021 18:22
ЕС в среду согласует санкции против против ЧВК "Вагнера" Фото: ЭС в среду согласует санкции против против ЧВК "Вагнера" (sputnik.by)
Автор: Сергей Пышкин

Уже в эту среду послы Европейского союза могут согласовать санкции против группы Вагнера.Также ограничения будут распространяться и на трех россиян, сотрудничавших с наемниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

В то же время ЕС впервые введет санкции в отношении Сирии, однако они будут касаться 2 граждан и 3 организации Российской Федерации.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Европейский союз заявил о намерении создать проект рамочной основы для возможных санкций в отношении ЧВК "Вагнера". В то же время ограничения будут действовать и против компаний, сотрудничающих с наемниками.

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