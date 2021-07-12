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ЕС утвердил продление экономических санкций против России

Автор: РБК-Украина

Европейский союз утвердил продление экономических санкций против России. Ограничения применяются за оккупацию Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Утверждено продление отсрочка экономических санкций ЕС против России на 6 месяцев по Украине и Крыму", - отметил он.

Напомним, ранее высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Брюссель в ближайшее время подготовит варианты новых санкций против России.

А на последнем саммите лидеры стран ЕС подтвердили готовность вводить санкции против России каждый раз, когда в этом есть необходимость.

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