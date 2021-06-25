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ЕС готов вводить санкции против России, когда это необходимо, - глава Евросовета

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Брюссель, Пятница 25 июня 2021 14:57
ЕС готов вводить санкции против России, когда это необходимо, - глава Евросовета Фото: президент Европейского совета Шарль Мишель (facebook.com/CharlesMiche)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Лидеры Евросоюза на саммите подтвердили готовность вводить санкции против России каждый раз, когда в этом есть необходимость. При этом ЕС не откажется от поддержки российского гражданского общества.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Мы готовы принимать санкции (против РФ - ред.) каждый раз, когда это необходимо, и можем рассматривать разные варианты ограничительных мер", - сказал Мишель.

По его словам, на саммите лидеры ЕС подчеркнули необходимость вводить санкции против России. "Также (обсуждалась - ред.) важность взаимодействия на межличностном уровне, взаимодействия с российским гражданским обществом, о поддержке наших ценностей и наших фундаментальных прав", - добавил он.

Глава Евросовета также добавил, что обсуждались условия политического диалога с Россией.

Напомним, на саммите ЕС, который проходил в Брюсселе 24-25 июня, лидеры стран Евросоюза поручили главе внешнеполитической службы Жозепу Боррелю и Еврокомиссии изучить возможности введения новых антироссийских санкций на случай будущей вредоносной деятельности Москвы.

Отметим, накануне саммита глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель описал новую стратегию в отношении России.

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