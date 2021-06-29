ЕС планирует ввести новые санкции против России

Евросоюз в ближайшее время подготовит варианты новых санкций против России. Об этом заявил высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По словам Борелля, ЕС будет продолжать поддерживать Украину, ее территориальную целостность, суверенитет и независимость.

Поэтому ЕС призывает Россию взять на себя ответственность и выполнить Минские договоренности.

Кроме этого, Евросоюз продолжит оказывать давление на Россию в связи с ее отказом сотрудничать с международными усилиями по обеспечению справедливости в отношении погибших в результате авиакатастрофы MH17.

"Мы должны полностью обеспечить соблюдение законодательства ЕС для противодействия преступности, исходящей из России, включая кибератаки",- отметил Борелли.

Он также отметил необходимость активизации борьбы с коррупцией. В частности, речь идет об обеспечении большей прозрачности происхождения и целей финансовых потоков в Россию и из России.