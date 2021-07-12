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ЄС затвердив продовження економічних санкцій проти Росії

Автор: РБК-Україна

Європейський союз затвердив продовження економічних санкцій проти Росії. Обмеження застосовуються за окупацію Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Затверджено продовження відстрочення економічних санкцій ЄС проти Росії на 6 місяців по Україні та Криму", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявляв, що Брюссель найближчим часом підготує варіанти нових санкцій проти Росії.

А на останньому саміті лідери країн ЄС підтвердили готовність вводити санкції проти Росії кожен раз, коли в цьому є необхідність.

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ЕвросоюзРосійська ФедераціяКримСанкції