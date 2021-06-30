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Послы ЕС согласовали продление экономических санкций против России

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Киев, Среда 30 июня 2021 12:08
Послы ЕС согласовали продление экономических санкций против России Фото: ЕС продлевает санкции против России (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

В Европейском Союзе поддержали продление экономических санкций против России. Решение приняли послы ЕС.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист Рикард Йозвяк.

По его словам, санкции должны быть приняты во время встречи министров иностранных дел стран ЕС 12 июля.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" для экономических санкций против России, как и ожидалось", - сообщил он.

Напомним, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель заявил, что Евросоюз в ближайшее время подготовит варианты новых санкций против России.

Кроме того, лидеры Евросоюза на саммите подтвердили готовность вводить санкции против России каждый раз, когда в этом есть необходимость. При этом ЕС не откажется от поддержки российского гражданского общества.

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