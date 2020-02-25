ЕС утвердил мандат переговоров о торговых отношениях с Британией

Совет Европейского союза утвердил мандат на переговоры с Великобританией о будущих отношениях после Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

25 февраля Совет ЕС одобрил 46-страничный документ, который станет основой для переговоров, которые проведет Мишель Барнье.

В документе отмечается, что стандарты Евросоюза должны служить "ориентиром" в любой будущей торговой сделке с Британией.

Отмечается, что стандарты Евросоюза должны применяться "в сферах государственной помощи, конкуренции, государственных, социальных и трудовых стандартов, экологических стандартов, изменения климата, соответствующих налоговых вопросов и других нормативных мер и практики в этих сферах".

После одобрения мандата ЕС ожидается, что британские министры также соберутся для согласования своей позиции для открытия переговоров.

Великобритания и ЕС начнут переговоры о будущих отношениях с марта.

Напомним, Великобритания после завершения переходного периода Brexit планирует изменить миграционную систему. Согласно новой системе граждане ЕС будут рассматриваться аналогично гражданам других стран, которые прибыли в Британию.

Отметим, 1 февраля Британия официально покинула ЕС. До 31 декабря 2020 года на территории Британии продолжит действовать законодательство ЕС, однако страна уже не будет представлена в европейских институтах.