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В Британии представили новую миграционную систему

Новости » В мире     19.02.2020 - 10:16
В Британии представили новую миграционную систему
Иллюстративное фото (GettyImages)

Британия после 31 декабря введет новую миграционную систему

Правительство Великобритании планирует после завершения переходного периода после выхода из Евросоюза (Brexit) изменить миграционную систему. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что согласно новой системе граждане Евросоюза будут рассматриваться аналогично гражданам из других стран, прибывших в Британию. По словам министра внутренних дел Прити Патель, это позволит привлечь в страну лучших мигрантов.

"Правительство хочет систему, основанную на баллах, которая учитывает различные факторы, такие как навыки и язык, при выдаче виз, что позволило бы людям работать в Великобритании", - говорится в сообщении.

Согласно новой системе заявитель будет получать баллы. 70 набранных баллов позволит получить визу. При этом 50 баллов можно набрать имея предложение о работе от утвержденного работодателя с соответствующим уровнем квалификации, а также говорить на английском языке. Повысить оценку до проходного уровня можно за счет заработной платы - необходимо иметь доход не менее 25,6 тысячи фунтов стерлингов, а также за счет квалификации (10 баллов за докторскую степень по философии или 20 баллов за докторскую диссертацию), или сферы работы, в которой нуждается Британия.

Напомним, 1 февраля Британия официально покинула ЕС. До 31 декабря 2020 года на территории Великобритании продолжит действовать законодательство Евросоюза, однако страна уже не будет представлена в институтах ЕС. В течении переходного периода стороны должны определиться с дальнейшим режимом сотрудничества, в частности, в сферах экономики и торговых отношений.

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