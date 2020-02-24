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Послы ЕС согласовали мандат следующей фазы переговоров по Brexit

Новости » Политика     24.02.2020 - 22:05
Послы ЕС согласовали мандат следующей фазы переговоров по Brexit
Иллюстративное фото (twitter.com/EU_Commission)

Министры иностранных дел Евросоюза примут текст по мандату 25 февраля

Послы Европейского союза согласовали мандат Мишеля Барнье на следующую фазу переговоров с Великобританией по Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico.

Как отмечается, министры иностранных дел Евросоюза примут текст относительно мандата во вторник, 25 февраля.

Последний вариант мандата имеет некоторые дополнительные изменения в вопросе так называемых "равных условий", которое требует от Великобритании обеспечения соответствия правилам Евросоюза в обмен на доступ к единому рынку. Великобритания хочет иметь возможность отойти от правил Европейского союза, если пожелает.

После утверждения мандата Советом ЕС Брюссель готов начать новую фазу переговоров с Великобританией.

"Мы всегда говорили, что хотим согласовать текст до 25 февраля. Мы придерживались нашего собственного графика. В то же время для государств-членов было важно не торопиться и правильно понимать, что позиция всех", - отметил представитель ЕС.

Напомним, правительство Британии решило обновить паспорт гражданина после выхода Соединенного Королевская из состава Европейского союза. Уже с марта британская власть начнет предоставлять гражданам новые паспорта, которые получат синий цвет.

Кроме того, Британия после завершения переходного периода Brexit планирует изменить миграционную систему. Согласно новой системе граждане ЕС будут рассматриваться аналогично гражданам других стран, которые прибыли в Британию.

Добавим, что 1 февраля Великобритания официально покинула ЕС. До 31 декабря 2020 года на территории Британии продолжит действовать законодательство ЕС, однако страна уже не будет представлена в европейских институтах.

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