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ЕС впервые принял санкции против России за массированные обстрелы Киева

15:35 17.07.2026 Пт
2 мин
Евросоюз принял новый мини-пакет антироссийских санкций
aimg Елена Бджола
ЕС впервые принял санкции против России за массированные обстрелы Киева Фото: заседание Совета ЕС в Брюсселе 17 июля (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Евросоюз впервые ввел санкции против РФ из-за смертоносных обстрелов Киева. Только 2 июля Россия убила в столице Украины 31 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение на сайте Совета ЕС.

ЕС принял новые санкции против ВПК России

17 июля Евросоюз согласовал шесть пунктов ограничений, связанных с массированными ударами России по Киеву.

"Из-за недавних смертельных ударов РФ по Киеву в ночь на 1 и 5 июля 2026 года и жестокой военной кампании, намеренно направленной против гражданской инфраструктуры Совет решил ввести ограничительные меры в отношении одного человека и пяти организаций", - говорится в заявлении.

Эти субъекты являются частью российского военно-промышленного комплекса, в частности, занимаются созданием беспилотников.

Все пять перечисленных организаций входят в группу компаний ABS Electro:

  • "АБС ЗЭиМ Автоматизация",
  • "Эссет Автоматизация",
  • "ВНИИР",
  • "Эссет Электро",
  • "Сокол Эссет".

Единственным физическим лицом в списке есть Ирина Харисова, председатель правления группы компаний ABS Electro и директор нескольких компаний этой группы.

Соответствующие правовые акты опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Что известно о компании ABS Electro

Компания разрабатывает и производит электронные и радиоэлектронные компоненты, необходимые для войны с помощью беспилотников.

Эти предприятия способствуют разработке систем, повышающих возможности российских дронов "Шахед" и "Герань". Также они увеличивают их устойчивость к радиоэлектронной борьбе.

Ряд компаний производит автоматизированные системы управления для энергетического сектора, что приносит значительную прибыль РФ.

Напомним, что Греция не поддерживает новый 21-ый пакет санкций против России. Причина - запрет на экспорт российского газа в третьи страны может ослабить позиции компаний в Европе.

15 июля, во время заседания Комитета постоянных представителей ЕС, решение о новых санкциях против РФ так и не было принято.

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