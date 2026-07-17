ЕС впервые принял санкции против России за массированные обстрелы Киева
Евросоюз впервые ввел санкции против РФ из-за смертоносных обстрелов Киева. Только 2 июля Россия убила в столице Украины 31 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение на сайте Совета ЕС.
ЕС принял новые санкции против ВПК России
17 июля Евросоюз согласовал шесть пунктов ограничений, связанных с массированными ударами России по Киеву.
"Из-за недавних смертельных ударов РФ по Киеву в ночь на 1 и 5 июля 2026 года и жестокой военной кампании, намеренно направленной против гражданской инфраструктуры Совет решил ввести ограничительные меры в отношении одного человека и пяти организаций", - говорится в заявлении.
Эти субъекты являются частью российского военно-промышленного комплекса, в частности, занимаются созданием беспилотников.
Все пять перечисленных организаций входят в группу компаний ABS Electro:
- "АБС ЗЭиМ Автоматизация",
- "Эссет Автоматизация",
- "ВНИИР",
- "Эссет Электро",
- "Сокол Эссет".
Единственным физическим лицом в списке есть Ирина Харисова, председатель правления группы компаний ABS Electro и директор нескольких компаний этой группы.
Соответствующие правовые акты опубликованы в Официальном журнале ЕС.
Что известно о компании ABS Electro
Компания разрабатывает и производит электронные и радиоэлектронные компоненты, необходимые для войны с помощью беспилотников.
Эти предприятия способствуют разработке систем, повышающих возможности российских дронов "Шахед" и "Герань". Также они увеличивают их устойчивость к радиоэлектронной борьбе.
Ряд компаний производит автоматизированные системы управления для энергетического сектора, что приносит значительную прибыль РФ.
Напомним, что Греция не поддерживает новый 21-ый пакет санкций против России. Причина - запрет на экспорт российского газа в третьи страны может ослабить позиции компаний в Европе.
15 июля, во время заседания Комитета постоянных представителей ЕС, решение о новых санкциях против РФ так и не было принято.