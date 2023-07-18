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ЄС ухвалить нові санкції проти Білорусі наступного тижня, - журналіст

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Брюссель, Вівторок 18 липня 2023 18:14
ЄС ухвалить нові санкції проти Білорусі наступного тижня, - журналіст Фото: ЄС ухвалить нові санкції проти Білорусі наступного тижня (flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз запровадить нові санкції проти Білорусі. Ймовірно, це станеться наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twitter.

За його словами, Євросоюз "зробив прорив" щодо санкцій проти Білорусі, які не могли ухвалити з січня.

Журналіст також додав, що немає жодних відступів або винятків у питанні скасування санкцій проти калійних добрив білоруського виробництва.

Тим часом видання DW повідомляє, що Євросоюз готується запровадити нові санкції проти Білорусі до третьої річниці президентських виборів за порушення прав людини.

За словами джерел видання в ЄС, також Брюссель обговорює ще один пакет санкцій, який пов'язаний з участю Білорусі у війні РФ проти України.

Санкції проти Білорусі

Нагадаємо раніше ЗМІ повідомляли, що Євросоюз не поспішає вводити нові санкції проти Білорусі. За даними журналістів, деякі західноєвропейські країни хотіли зняти вже введені обмеження, зокрема, які стосуються калійних добрив.

Також, як повідомлялося, Верховна рада України закликала РНБО ввести санкції проти 36 представників спорту з Росії та Білорусі. Мова йде про найвищих спортивних чиновників, очільників спортивних організацій, об'єднань та футбольних клубів.

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