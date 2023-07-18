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ЕС одобрит новые санкции против Беларуси на следующей неделе, - журналист

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Брюссель, Вторник 18 июля 2023 18:14
ЕС одобрит новые санкции против Беларуси на следующей неделе, - журналист Фото: ЕС примет новые санкции против Беларуси на следующей неделе (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз введет новые санкции против Беларуси. Вероятно, это произойдет на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

По его словам, Евросоюз "совершил прорыв" по санкциям против Беларуси, которые не могли принять с января.

Журналист также добавил, что нет никаких отступлений или исключений по вопросу отмены санкций против калийных удобрений белорусского производства.

Тем временем издание DW сообщает, что Евросоюз готовится ввести новые санкции против Беларуси к третьей годовщине президентских выборов за нарушение прав человека.

По словам источников издания в ЕС, также Брюссель обсуждает еще один пакет санкций, связанный с участием Беларуси в войне РФ против Украины.

Санкции против Беларуси

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Евросоюз не спешит вводить новые санкции против Беларуси. По данным журналистов, некоторые западноевропейские страны хотели снять уже введенные ограничения, в частности касающиеся калийных удобрений.

Также, как сообщалось, Верховная рада Украины призвала СНБО ввести санкции против 36 представителей спорта из России и Белоруссии. Речь идет о высших спортивных чиновниках, руководителях спортивных организаций, объединений и футбольных клубов.

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Санкции против России Евросоюз Беларусь
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