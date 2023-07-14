Рада пропонує РНБО ввести санкції проти 36 спортивних чиновників з РФ та Білорусі

Парламент закликав Раду нацбезпеки та оборони ввести санкції проти представників спорту з Росії та Білорусі. До списку потрапили 36 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняк у Telegram.

Відповідний проєкт постанови №9408 підтримали 270 народних депутатів на засідання у п'ятницю, 14 липня. Парламентарі пропонують РНБО ввести санкції проти представників спортивних організацій Російської Федерації та Білорусі.

Санкції передбачають блокування активів, обмеження торгівельних операцій, заборону приватизації, оренди державного майна, заборону передання технологій, анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питання укладання договорів чи угод, позбавлення державних нагород тощо.

Також Рада заклика РНБО звернутися до Європейського союзу, США, Канади, Австралії, Японії та інших держав щодо введення санкцій проти росіян та білорусів.

Зазначимо, що до списку, запропонованого парламентом, ввійшли найвищі спортивні чиновники РФ та Білорусі, а також очільники спортивних організацій, об'єднань та футбольних клубів.

Санкції проти білоруських та російських спортсменів

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні низка спортивних організацій виключили зі складу або заборонили російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях. Також така заборона стосувалася і атлетів з Білорусі, яка допомагає Росії у війні проти України.

Так, зокрема, вчора стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет не надішле Росії та Білорусі запрошення на Олімпійські ігри 2024 року.

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