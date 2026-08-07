ЄС ударив по Росії новими санкціями за масовані атаки на Україну

Як пояснила Каллас, кожний новий удар Росії по Україні - це ще один привід для Європи посилити тиск на Росію.

Вона також підтвердила, що цього разу до нових санкційних списків потрапили п'ять осіб.

За словами очільниці європейської дипломатії, вони безпосередньо пов'язані з російським військово-промисловим комплексом.

Каллас також зауважила, що посилення російського терору відбувається лише тому, що диктатор Володимир Путін не може досягти жодних суттєвих успіхів на полі бою.

"ЄС має продовжувати посилювати тиск на Росію доти, доки Москва не припинить війну", - наголосила вона.

Важливо зазначити, що ще 23 липня Рада ЄС остаточно ухвалила новий пакет санкцій проти Росії. Його одразу назвали найпотужнішим за останні чотири роки.