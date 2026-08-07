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ЕС ударил по России новыми санкциями за массированные атаки на Украину

12:59 07.08.2026 Пт
1 мин
Кто в этот раз попал под ограничения?
aimg Юлия Капитонова
Фото: Кая Каллас, высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности (Getty Images)

7 августа Европейский Союз утвердил новые санкционные списки по России, отреагировав таким образом на усиление террора против Украины.

С таким заявлением выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост у Х.

Как объяснила Каллас, каждый новый удар России по Украине - это еще один повод для Европы усилить давление на Россию.

Она также подтвердила, что на этот раз в новые санкционные списки попали пять человек.

По словам главы европейской дипломатии, они напрямую связаны с российским военно-промышленным комплексом.

Каллас также отметила, что ужесточение российского террора происходит лишь потому, что диктатор Владимир Путин не может добиться никаких существенных успехов на поле боя.

"ЕС должен продолжать усиливать давление на Россию, пока Москва не прекратит войну", - подчеркнула она.

Что важно понимать, еще 23 июля Совет ЕС окончательно принял новый пакет санкций против России. Его сразу назвали самым мощным за последние 4 года.

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