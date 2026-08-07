ua en ru
Пт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

ЄС ударив по Росії новими санкціями за масовані атаки на Україну

12:59 07.08.2026 Пт
2 хв
Хто цього разу потрапив під обмеження?
aimg Юлія Капітонова
ЄС ударив по Росії новими санкціями за масовані атаки на Україну Фото: Кая Каллас, висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

7 серпня Європейський Союз затвердив нові санкційні списки проти Росії, відреагувавши таким чином на посилення терору щодо України.

З такою заявою виступила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Х.

Як пояснила Каллас, кожний новий удар Росії по Україні - це ще один привід для Європи посилити тиск на Росію.

Вона також підтвердила, що цього разу до нових санкційних списків потрапили п'ять осіб.

За словами очільниці європейської дипломатії, вони безпосередньо пов'язані з російським військово-промисловим комплексом.

Каллас також зауважила, що посилення російського терору відбувається лише тому, що диктатор Володимир Путін не може досягти жодних суттєвих успіхів на полі бою.

"ЄС має продовжувати посилювати тиск на Росію доти, доки Москва не припинить війну", - наголосила вона.

Важливо зазначити, що ще 23 липня Рада ЄС остаточно ухвалила новий пакет санкцій проти Росії. Його одразу назвали найпотужнішим за останні чотири роки.

Нагадаємо, нещодавно Урсула фон дер Ляєн розкрила ще один козир нових санкцій проти РФ.

Також РБК-Україна пояснювало, чому так багато членів блоку гальмували ухвалення цих обмежень.

Окрім того, дізнайтеся увесь зміст 21-го пакету санкцій проти Росії, який був ухвалений минулого місяця.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Російська Федерація Війна Росії проти України
Новини
Навроцький зробив заяву про допомогу Україні і згадав "бандерівські прапори"
Навроцький зробив заяву про допомогу Україні і згадав "бандерівські прапори"
Аналітика
За рік ніхто з бізнесу не жалівся на тиск офіційно: інтерв'ю з заступником Генпрокурора Кримом
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події За рік ніхто з бізнесу не жалівся на тиск офіційно: інтерв'ю з заступником Генпрокурора Кримом