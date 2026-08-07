ua en ru
Пт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

ЕС ударил по России новыми санкциями за массированные атаки на Украину

12:59 07.08.2026 Пт
1 мин
Кто в этот раз попал под ограничения?
aimg Юлия Капитонова
ЕС ударил по России новыми санкциями за массированные атаки на Украину Фото: Кая Каллас, высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

7 августа Европейский Союз утвердил новые санкционные списки по России, отреагировав таким образом на усиление террора против Украины.

С таким заявлением выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост у Х.

Как объяснила Каллас, каждый новый удар России по Украине - это еще один повод для Европы усилить давление на Россию.

Она также подтвердила, что на этот раз в новые санкционные списки попали пять человек.

По словам главы европейской дипломатии, они напрямую связаны с российским военно-промышленным комплексом.

Каллас также отметила, что ужесточение российского террора происходит лишь потому, что диктатор Владимир Путин не может добиться никаких существенных успехов на поле боя.

"ЕС должен продолжать усиливать давление на Россию, пока Москва не прекратит войну", - подчеркнула она.

Что важно понимать, еще 23 июля Совет ЕС окончательно принял новый пакет санкций против России. Его сразу назвали самым мощным за последние 4 года.

Напомним, недавно Урсула фон дер Ляен раскрыла еще один козырь новых санкций против РФ.

Также РБК-Украина объясняло, почему так много членов блока тормозили принятие этих ограничений.

Кроме того, узнайте все содержание 21-го пакета санкций против России.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Российская Федерация Война России против Украины
Новости
Навроцкий сделал заявление о помощи Украине и вспомнил "бандеровские флаги"
Навроцкий сделал заявление о помощи Украине и вспомнил "бандеровские флаги"
Аналитика
За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом