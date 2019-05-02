ЕС и Турция призвали США отменить нефтяные санкции против Ирана

Европейский союз обеспокоен окончательным вступлением в силу санкций США в отношении нефтяного сектора Ирана. Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам климата Мигель Ариас Каньете во время конференции в Брюсселе, передает DW.

По его словам, эмбарго на импорт иранской нефти представляет собой угрозу для сохранения соглашения с Тегераном по атомной программе.

"Пока Иран продолжает соблюдать условия данного договора, Евросоюз будет его также поддерживать, подчеркнул он.

В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал США пересмотреть решение о возобновлении санкций.

"Решение США, с какой стороны на него не посмотреть, оказывает на всех негативное влияние", - заявил он на пресс-конференции в Анкаре, добавив, что Турция не может в столь короткое время найти альтернативные источники нефтяных поставок.

Между тем министр энергетики США Рик Перри в ходе визита в Брюссель выступил в защиту санкций Вашингтона, указав на связи Тегерана с террористическими организациями и отсутствием в Иране правового государства.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана, наложенного ранее.

Ранее в список санкций США против Ирана попали девять физических лиц и организаций 14. США ввели санкции против сети подставных компаний из Ирана, ОАЭ и Турции, которые перечислили миллиарды долларов Корпуса стражей исламской революции и Министерству обороны.