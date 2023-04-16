Міністр агрополітики обговорить експорт зерна з колегами з Польщі, Румунії та Словаччини

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський анонсував переговори зі своїми колегами з Польщі, Румунії та Словаччини щодо експорту української агропродукції.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна .

За його словами, переговори з Польщею почнуться вже завтра. Перше, що він буде обговорювати, це поновлення транзиту через Польщу української агропродукції.

"Вони в принципі не зупинялися, і навіть сьогодні ми якісь речі очікували від них. Тому завтра ми зустрічаємось з обіду у Варшаві і всіх будемо інформувати", - сказав він.

Крім цього, наступного тижня відбудуться переговори з аграрними міністрами Румунії та Словаччини.