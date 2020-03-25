ЕС требует от РФ и боевиков открыть доступ на оккупированный Донбасс

Европейский Союз требует от России и боевиков открыть доступ через линию разграничения на Добассе для представителей наблюдательной миссии ОБСЕ и гуманитарных организаций. Это говорится в заявлении ЕС.

В частности, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК) и неправительственные организации сталкиваются с трудностями в доступе через линию соприкосновения.

"Крайне важно, чтобы Россия и поддерживаемые ею вооруженные формирования оказали СММ ОБСЕ, организациям ООН, неправительственным организациям и МККК свободу передвижения через линию соприкосновения", - говорится в заявлении.

Напомним, 23 марта вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения.

Ранее сообщалось, что боевики на оккупированном Донбассе перестали пропускать через КПВВ жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Также представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский рассказал РБК-Украина о том, что в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" с начала года от свиного гриппа умерли 40 человек.