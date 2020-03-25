Боевики на Донбассе стреляли из БМП и запрещенных Минском минометов

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Кроме того, обстреляли участок разведения Богдановка-Петровское

В течение минувших суток, 24 марта, на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.

Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" было осуществлено четыре обстрела, а именно:

рядом с Красногоровкой - из станкового противотанкового гранатомета;

в районе населенного пункта Березовое - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета;

неподалеку Павлополя - с автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Четыре обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно:

недалеко от Новоалександровки - из 82-мм минометов - 4 мины;

рядом с Крымским - с минометов калибра 82 мм - 10 мин, вооружение БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новотошковского - из 82-мм минометов - 11 мин и станкового противотанкового гранатомета;

в районе населенного пункта Майское - две мины с миномета калибра 82 мм и станкового противотанкового гранатомета

Ответным огнем подразделения Объединенных сил прекратили вооруженные провокации.

Кроме этого, противник из стрелкового оружия произвел обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины.

С начала этих суток российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, 23 марта вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения.

Ранее сообщалось, что боевики на оккупированном Донбассе перестали пропускать через КПВВ жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.