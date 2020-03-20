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В "ДНР" от свиного гриппа умерли 40 человек, - представитель омбудсмена

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 16:17
В "ДНР" от свиного гриппа умерли 40 человек, - представитель омбудсмена
Иллюстративное фото (УНИАН)

В оккупированных районах критическая ситуация с инфекционными заболеваниями

На оккупированной части Донецкой области от свиного гриппа умерли 40 человек. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Санитарная блокада: как неподконтрольный Донбасс закрывают на карантин".

По словам представителя омбудсмена на Донбассе Павла Лисянского, в самопровозглашенной "Донецкой народной республики" критическая ситуация с инфекционными заболеваниями.

"Во всем мире коронавирус, а там "главный санитарный врач" заявил, что у них проблема со свиным гриппом - умерли 40 человек", - уточнил Лисянский.

Отметим, на этой неделе с заявлением о 43 умерших от свиного гриппа выступил не "главный санитарный врач", а так называемый "министр здравоохранения ДНР" Ольга Долгошапко. По ее словам, грипп А (H1N1) был "официально подтвержден" у заболевших жителей оккупированных районов.

Напомним, правозащитники отмечают, что карантин в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут ввести со следующей недели.

При этом, по данным украинской стороны, на оккупированных территориях до сих пор нет тестов для выявления коронавируса. Также подчеркивается, что "ЛДНР" не готовы к предстоящей эпидемии.

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Новости Украины ДонбассДНРГрипп
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